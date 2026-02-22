Tragedia en Villa Gesell: murió un hombre durante el Enduro del Verano
La víctima, identificada como Andrés Alberto Alemán, tenía 28 años y falleció tras caer de su moto en la zona de médanos mientras se desarrollaba el tradicional evento. No competía oficialmente y no llevaba casco. Según trascendió, registraba antecedentes judiciales y estaba siendo investigado en causas vinculadas a drogas y otros delitos.
Un hombre de 28 años identificado como Andrés Alberto Alemán, oriundo de Ensenada, murió el sábado en Villa Gesell tras sufrir una caída en moto entre los médanos mientras se desarrollaba el 31° Enduro del Verano. Aunque el evento atrae a muchos pilotos y fanáticos, la víctima no participaba oficialmente en la carrera y circulaba por la arena cuando perdió el control de su vehículo en un lugar con un desnivel pronunciado. No llevaba casco ni protección y, al caer, quedó gravemente herido. A pesar de la asistencia de bomberos y equipos de emergencia, falleció poco después al ser trasladado al hospital.
La investigación posterior reveló que Alemán tenía antecedentes penales y había estado detenido previamente. En su historial figuraban causas por encubrimiento, tenencia de drogas y resistencia a la autoridad. Además, al momento de su muerte estaba siendo investigado por su supuesta participación en una estructura de narcomenudeo en zonas como Mosconi y Punta Lara, y también era considerado sospechoso en un hecho de violencia con disparos ocurrido en Ensenada, donde habría sido filmado a bordo de una moto.
Tras la confirmación de su fallecimiento, allegados y amigos publicaron mensajes de despedida en redes sociales.
