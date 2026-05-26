El hecho ocurrió el domingo por la noche sobre una ruta asfaltada que atraviesa el parque nacional, ubicado en el noroeste del país africano. Según informó la Policía local, el vehículo (que trasladaba empleados de la Autoridad Tributaria de Uganda) viajaba desde la ciudad de Arua hacia Kampala, capital de Uganda, cuando embistió a un elefante que cruzaba la calzada.

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Tras el impacto, el conductor perdió el control de la furgoneta, que terminó fuera de la ruta. Tres ocupantes fallecieron en el lugar, mientras que otras cuatro personas, incluido el chofer, sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.

Las autoridades no informaron oficialmente el estado del elefante. Sin embargo, registros difundidos en medios locales muestran al animal herido en las inmediaciones del accidente.

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Desde la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda advirtieron nuevamente sobre los riesgos de circular por parques nacionales, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad disminuye y es más frecuente el cruce de animales sobre las carreteras. “Los conductores deben extremar las precauciones y respetar los límites de velocidad”, señalaron desde el organismo.

El accidente volvió a exponer la tensión creciente entre la actividad humana y la conservación ambiental en Uganda. Especialistas remarcan que este tipo de episodios, aunque poco frecuentes, se producen cada vez más en zonas donde carreteras y corredores de fauna silvestre comparten territorio.

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El Parque Nacional Murchison Falls es uno de los más importantes de Uganda y alberga una amplia variedad de especies. La circulación vehicular dentro de la reserva está permitida, pero bajo estrictas normas de seguridad.

Fuente: Agencia NA

