Tragedia en Tandil: un joven murió ahogado al nadar en el Lago del Fuerte
Tenía 27 años y fue hallado sin vida tras varias horas de búsqueda en un sector donde el baño está prohibido.
Un joven murió ahogado este sábado en el Lago del Fuerte, en la ciudad bonaerense de Tandil, luego de meterse a nadar en un sector donde el ingreso al agua está prohibido.
El hecho fue advertido cerca del mediodía, cuando las personas que lo acompañaban notaron que no volvía a la superficie y dieron aviso a los servicios de emergencia.
A partir de ese momento se montó un amplio operativo de búsqueda, con la intervención de Bomberos, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja y personal municipal.
Ante la falta de resultados en las primeras horas, se activó el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) y se incorporaron buzos especializados de Mar del Plata, además del apoyo del Club Náutico del Fuerte.
El cuerpo fue localizado alrededor de las 18, a 60 metros de la orilla y a tres metros de profundidad. La Justicia tomó intervención y se iniciaron las actuaciones correspondientes.
Desde el Municipio recordaron que el Lago del Fuerte se rige por la ordenanza 7271/97, que prohíbe el baño por motivos de seguridad y preservación ambiental.
La tragedia generó conmoción en la ciudad y volvió a poner en agenda los riesgos de ingresar a espejos de agua no habilitados.
Fuente: Infobae
