Un joven murió ahogado este sábado en el Lago del Fuerte, en la ciudad bonaerense de Tandil, luego de meterse a nadar en un sector donde el ingreso al agua está prohibido.

El hecho fue advertido cerca del mediodía, cuando las personas que lo acompañaban notaron que no volvía a la superficie y dieron aviso a los servicios de emergencia.

A partir de ese momento se montó un amplio operativo de búsqueda, con la intervención de Bomberos, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja y personal municipal.

Ante la falta de resultados en las primeras horas, se activó el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) y se incorporaron buzos especializados de Mar del Plata, además del apoyo del Club Náutico del Fuerte.

El cuerpo fue localizado alrededor de las 18, a 60 metros de la orilla y a tres metros de profundidad. La Justicia tomó intervención y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio recordaron que el Lago del Fuerte se rige por la ordenanza 7271/97, que prohíbe el baño por motivos de seguridad y preservación ambiental.

La tragedia generó conmoción en la ciudad y volvió a poner en agenda los riesgos de ingresar a espejos de agua no habilitados.

Fuente: Infobae