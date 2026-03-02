Tragedia en Quilmes: un motociclista se degolló tras chocar con un cable colocado para un corso barrial
Un hombre perdió la vida al chocar con una soga que vecinos habían puesto en la calle para cortar el tránsito durante un carnaval sin autorización oficial. En el impacto, la cuerda le provocó una herida fatal en el cuello; su hijo, que viajaba con él, resultó herido y fue atendido por personal médico en el lugar.
Un motociclista murió en Quilmes Oeste luego de impactar contra un cable que había sido colocado de lado a lado de la calle para interrumpir el tránsito durante un corso barrial. El hecho ocurrió cuando el hombre circulaba por la zona y no advirtió la presencia del elemento, que estaba tensado a la altura del cuello.
A raíz del impacto, sufrió una gravísima lesión que le provocó la muerte en el lugar. En la moto viajaba también su hijo, quien cayó al asfalto tras el choque y fue asistido por personal médico, aunque se encontraba fuera de peligro.
Según trascendió, el cable había sido instalado por vecinos para impedir el paso de vehículos mientras se desarrollaba la celebración, que no contaba con autorización formal. Tras el episodio intervino la Policía y la Justicia inició una investigación para determinar responsabilidades y establecer quiénes colocaron el elemento que terminó causando la tragedia.
