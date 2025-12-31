Dos trenes que llevaban turistas a la ciudadela inca de Machu Picchu, la joya del turismo de Perú, chocaron de frente y causaron al menos 40 heridos. Uno de los maquinistas de la empresa Inca Rail murió; tenía 61 años.

El general Julio Becerra, jefe de la región policial de Cusco, habló con la prensa local y detalló que la colisión de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail se produjo a la altura del distrito de Vilcabamba, en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina. “No recuerdo ningún choque de este tipo en el pasado”, indicó Becerra.

Machu Picchu fue construida en el siglo XV como santuario religioso, ceremonial, astronómico y agrícola durante el apogeo de la cultura Inca.

Está ubicada en el sudeste del Perú, a 2490 metros de altura en una zona limítrofe llena de bosques, entre los Andes y la Amazonas. Por día ingresan hasta 5600 personas, según datos oficiales.

Fuente: TN

