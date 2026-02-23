El autobús había partido desde Pokhara, uno de los principales destinos turísticos del país. A bordo viajaban 44 personas, incluido el conductor. Además de los fallecidos, 25 pasajeros resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, y fueron trasladados a distintos hospitales de la capital.

Ads

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, nueve de los cuerpos fueron identificados. Entre los fallecidos se encuentra un ciudadano del Reino Unido, cuya identidad no fue difundida. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido indicó que el gobierno británico “está brindando apoyo a la familia del joven y mantiene contacto con las autoridades locales”.

La embajada de China en Nepal informó, citando a la policía local, que uno de sus ciudadanos estaría entre las víctimas fatales, aunque este dato aún no fue confirmado oficialmente por las autoridades nepalesas. Además, entre los heridos se encuentran un ciudadano chino y otro de Nueva Zelanda, según precisó la policía.

Ads

Entre los pasajeros también había niños, lo que agravó el impacto del siniestro y movilizó a numerosos equipos de emergencia.

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo en la zona, con participación de unidades policiales, del ejército y equipos de buzos especializados en rescate. El portavoz de la policía, Abinarayan Kafle, detalló a BBC Nepali que 17 personas murieron en el lugar del hecho, mientras que otras dos fallecieron posteriormente a causa de las heridas sufridas.

Ads

Las autoridades indicaron que se inició una investigación para determinar las causas del accidente, que por el momento no fueron esclarecidas.

Los accidentes de tránsito son relativamente frecuentes en Nepal, un país con una compleja geografía montañosa, rutas estrechas y, en muchos casos, deficiente mantenimiento vial. En 2024, al menos 14 personas murieron cuando otro autobús que viajaba de Pokhara a Katmandú cayó al río Marsyangdi, en el distrito de Tanahun.

Fuente: BBC