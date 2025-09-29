Una mujer de 52 años, identificada como Rosana Back, falleció este domingo en Miramar tras un salto en paracaídas que terminó en tragedia cuando el equipo que llevaba no se desplegó.

Según los primeros datos de la investigación, el kit utilizado por la víctima no llegó a abrir ninguno de los paracaídas tras lanzarse desde la avioneta. Sus compañeros de actividad dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia y participaron en la búsqueda del cuerpo, que fue hallado en una zona rural próxima a la ruta 77, kilómetro 5, cerca del aeródromo local.

Back, oriunda de Misiones y residente en Mar del Plata, era licenciada en Acompañamiento Terapéutico y tenía experiencia previa en saltos de paracaidismo, lo que generó aún más conmoción entre allegados y la comunidad aeronáutica. En redes sociales solía compartir imágenes de sus prácticas, e incluso su última publicación en Instagram mostraba a una persona lanzándose al vacío equipada para la actividad.

Fuentes vinculadas al caso informaron que la víctima no usó el mismo equipo con el que solía realizar sus saltos, lo que podría haber influido en el desenlace. Además, trascendió que era insulinodependiente, por lo que no se descarta un episodio de salud durante la maniobra. La autopsia será clave para determinar las causas exactas.

El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, dispuso el secuestro del arnés, la mochila del paracaídas y la declaración de testigos y compañeros. Mientras tanto, la policía científica trabaja sobre distintas hipótesis, entre ellas una falla técnica o un error en el uso del equipo.

Fuente: Infobae