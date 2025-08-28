La ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, quedó sacudida este miércoles tras un ataque armado en la Escuela Católica de la Anunciación, donde dos niños de 8 y 10 años perdieron la vida y otras 17 personas resultaron heridas.

Según informó el jefe de la Policía local, Brian O’Hara, entre los heridos se encuentran 14 menores de entre 6 y 15 años, además de tres adultos mayores que acompañaban la ceremonia. Pese a la gravedad de lo ocurrido, todos ellos se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades federales investigan el caso como un posible acto de terrorismo interno y crimen de odio contra la comunidad católica. En paralelo, se analizan publicaciones en redes sociales atribuidas al atacante, donde se habrían encontrado mensajes hostiles y referencias al lugar.

La tragedia dio paso a una reacción inmediata de la comunidad. Horas después, cientos de personas participaron de una vigilia en el parque Lynnhurst, acompañados por el gobernador Tim Walz y referentes religiosos. Allí, el arzobispo Bernard Hebda destacó la valentía de los estudiantes y docentes que intentaron proteger a los más pequeños en medio del caos.

“En medio del horror hubo coraje y, sobre todo, amor”, expresó Hebda ante la multitud que se congregó en silencio y conmovida por la magnitud del episodio.

Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el gobernador Walz ordenaron que las banderas ondeen a media asta en señal de duelo. Desde el Vaticano, el papa León XIV envió un telegrama con condolencias a las familias de las víctimas.

El ataque se produjo apenas dos días después del inicio del ciclo lectivo en la escuela, una institución con más de 100 años de historia en un barrio residencial del sur de Minneapolis.

Fuente: AP