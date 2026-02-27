Tragedia en Milán: un tranvía chocó contra un edificio y dejó dos muertos y decenas de heridos
Un violento accidente sacudió a Italia cuando una formación del sistema de transporte se estrelló contra una construcción en plena zona urbana. El hecho provocó el fallecimiento de al menos una persona y dejó cerca de 39 lesionados, varios de los cuales debieron ser trasladados a hospitales mientras las autoridades investigan las causas del siniestro.
Un tranvía se salió de control y chocó contra un edificio, dejando como saldo dos personas fallecidas y alrededor de 39 personas heridas en un accidente que movilizó a los servicios de emergencia. El impacto ocurrió en una zona urbana transitada y provocó una fuerte movilización de ambulancias y bomberos para atender a los pasajeros del vehículo y a quienes se encontraban en las inmediaciones.
Las autoridades locales informaron que varias de las personas lesionadas sufrieron traumatismos de diversa gravedad y debieron ser trasladadas a hospitales de la ciudad para recibir tratamiento. Equipos de rescate trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y coordinar las evacuaciones necesarias.
Testigos describieron escenas de confusión y nerviosismo tras el choque, mientras los equipos médicos y policiales intentaban restablecer el tránsito y garantizar la seguridad de la zona. Las fuerzas de seguridad italianas abrieron una investigación para determinar qué provocó que el tranvía se desviases de su recorrido habitual y embistiese la estructura.
Hasta el momento, se desconocen las causas precisas del siniestro, y las autoridades han pedido a la población evitar el área mientras continúan las tareas de asistencia y peritajes técnicos.
