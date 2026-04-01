El capitán de la embarcación involucrada en el accidente náutico que provocó la muerte de la nieta de Cris Morena fue acusado formalmente de homicidio involuntario marítimo por la Justicia de Estados Unidos, en un caso que conmocionó tanto a la Argentina como a la comunidad de Miami.

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La imputación recae sobre Yusiel López Insúa, de 46 años, quien estaba al mando de un remolcador que empujaba una barcaza al momento de la colisión ocurrida en julio de 2025 en la bahía de Biscayne. Según informó el Departamento de Justicia, el acusado podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión si es declarado culpable.

El hecho se produjo cuando la barcaza impactó contra un velero en el que viajaban cinco niñas y una instructora, en el marco de un campamento de vela infantil. La embarcación menor había quedado sin viento y a la deriva justo en la trayectoria del buque de mayor tamaño.

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Como consecuencia del choque murieron tres niñas: Mila Yankelevich, de 7 años, Erin Victoria Ko Han, de 13, y Arielle Mazi Buchman, de 10.

Otras dos menores y la instructora lograron sobrevivir en medio de una escena dramática, tras quedar atrapadas bajo la estructura de la barcaza.

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La investigación determinó una serie de irregularidades en la conducta del capitán al momento del accidente. Entre los principales elementos que sustentan la acusación, las autoridades señalaron que la embarcación operaba con visibilidad reducida debido a estructuras que bloqueaban la vista hacia adelante.

Además, se constató que no había un vigía a bordo, una medida básica de seguridad en este tipo de navegación.

Uno de los datos más comprometedores surgió del análisis forense del teléfono celular del imputado, donde se registró actividad en el dispositivo durante la navegación, incluso en el momento del impacto o en instantes cercanos. Para los fiscales, estas condiciones configuran una conducta negligente que habría hecho evitable la tragedia.

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El caso es investigado por la Guardia Costera de Estados Unidos y otras agencias federales, que ya habían recomendado la presentación de cargos meses atrás.

A casi un año del accidente, la imputación del capitán aparece como un paso clave en la búsqueda de responsabilidades penales, en un proceso que las familias de las víctimas siguen de cerca con un objetivo común: que la tragedia no quede impune.