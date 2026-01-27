Una tragedia vial conmocionó a la ciudad de Mercedes este lunes por la tarde, cuando cuatro mujeres murieron tras un violento choque entre un automóvil y un camión en la intersección de la Ruta Nacional 5 y el acceso Sur a la ciudad.

Según las primeras reconstrucciones, el siniestro se produjo cuando un Ford Escort intentó cruzar la ruta para incorporarse a la traza y fue impactado de lleno en uno de sus laterales por un camión Fotón que circulaba en sentido Suipacha–Luján. El impacto fue de tal magnitud que el auto quedó completamente destruido.

Como consecuencia del choque, murieron casi en el acto cuatro de los cinco ocupantes del vehículo menor. Las víctimas fueron identificadas como Jaqueline Tonina (39), Abril Suárez (20) y dos niñas de 7 y 3 años, todas oriundas de José C. Paz y familiares entre sí.

De acuerdo a la información recabada, las mujeres regresaban de pasar el día en un parque acuático de Mercedes, lo que vuelve aún más dramático el desenlace del accidente. Tanto el conductor del automóvil como el chofer del camión resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y peritos para determinar las circunstancias del hecho, mientras que el tránsito fue parcialmente interrumpido durante varias horas para permitir las tareas de rescate y peritaje.

La causa quedó en manos de la UFI N°3 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del fiscal Juan Repetto, y fue caratulada como cuádruple homicidio culposo y lesiones, mientras avanza la investigación para establecer responsabilidades.

Fuente: Dib