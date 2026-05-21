Al menos cuatro personas murieron este jueves y otras seis resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio residencial en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos.

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El inmueble, que tenía subsuelo y cuatro pisos, colapsó durante la madrugada en el barrio de Al Yarandi, ubicado en el distrito de Jnan el Ouarad, según informaron autoridades locales.

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Tras el derrumbe, personal de seguridad y equipos de Protección Civil trabajaron en la zona para rescatar a posibles sobrevivientes, remover escombros y evacuar preventivamente viviendas cercanas.

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Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Fez, donde permanecen internados con lesiones de distinta gravedad.

Además, la Fiscalía marroquí abrió una investigación para determinar las causas del colapso y establecer posibles responsabilidades.

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Fez registró varios episodios similares en los últimos años, especialmente en barrios populares con construcciones antiguas y deterioradas.

En diciembre pasado, 21 personas murieron tras el derrumbe de dos edificios residenciales en el barrio de Al Massira, un hecho que también derivó en una investigación judicial.

Fuente: Clarín