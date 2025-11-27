Una mujer de 33 años murió este miércoles por la tarde tras caer desde un acantilado de unos 25 metros en la zona de Playa Los Lobos, al sur de Mar del Plata. El hecho ocurrió cerca de las 18.45, a la altura de la estancia La Moringa, cuando la víctima se precipitó al vacío y perdió la vida de manera instantánea.

Ads

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la mujer se encontraba en el lugar junto a familiares y allegados que habían llegado ese mismo día desde Tres Arroyos para pasear por la costa. Testigos relataron que se acercó a la plataforma superior donde comienza la escalera hacia la playa, un sector de hormigón deteriorado por la erosión, y que habría intentado sacarse una fotografía antes de perder el equilibrio.

Puede interesarte

Alarmados por un grito, los acompañantes corrieron hacia el borde del barranco y constataron la caída. Un llamado al 911 activó la intervención de una ambulancia del SAME, una dotación de bomberos de San Patricio, el equipo de Rescate, patrulleros y personal municipal. Debido a la creciente marea, los rescatistas debieron mover el cuerpo para evitar que fuera arrastrado por el mar.

Ads

La víctima fue identificada como Leticia Lembi, periodista oriunda de Tres Arroyos. Había estudiado en el Colegio Holandés y luego se graduó como licenciada en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad de La Plata. Trabajó en el diario La Voz del Pueblo durante la temporada 2020 y actualmente se desempeñaba en la agencia de marketing Onlera, que este miércoles realizaba un evento en Mar del Plata.

Puede interesarte

Según fuentes consultadas, Lembi había visitado junto a su primo, Santiago Escudero, CEO de Onlera, y un grupo de amigos la bodega Trapiche Costa & Pampa en Chapadmalal minutos antes del accidente. La familia y sus allegados quedaron completamente conmocionados por la tragedia.

Ads

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°7, dirigida por el fiscal Carlos Russo, quien confirmó que “no hay dudas de que se trató de una fatalidad”. La operación de autopsia fue programada para este jueves por la tarde.