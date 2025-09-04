El tradicional funicular de Gloria, uno de los símbolos turísticos de Lisboa, se descarriló este miércoles en plena hora pico y provocó una tragedia inédita en la capital portuguesa: al menos 15 personas murieron y 23 resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, según confirmaron autoridades locales.

El accidente ocurrió cuando uno de los vagones perdió el control al bajar por la empinada calle que conecta la Plaza de los Restauradores con el barrio de Bairro Alto. El tranvía se precipitó a toda velocidad y terminó estrellándose contra un edificio, generando escenas de pánico y un intenso operativo de rescate.

“Golpeó un edificio con una fuerza brutal y se desmoronó como una caja de cartón”, relató una mujer al canal SIC. Otros testigos aseguraron que el vagón bajaba “sin frenos” y describieron la desesperación de quienes corrían para alejarse de las vías.

Entre las víctimas se encuentra un turista alemán que murió en el lugar; su hijo de tres años fue rescatado de los escombros y su madre permanece en estado crítico, informó CNN Portugal. Un transeúnte que caminaba por la acera también habría sido alcanzado por la formación.

Bomberos y equipos de emergencia lograron evacuar a todas las víctimas en poco más de dos horas. La primera hipótesis señala que un cable de acero se desprendió, lo que dejó al funicular sin control.

El Gobierno de Portugal declaró tres días de luto nacional y canceló diversos eventos oficiales, incluido un festival literario en el Palacio de Belém. “Es una tragedia como nunca hemos visto”, dijo el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enviaron condolencias a las familias, mientras que el primer ministro español, Pedro Sánchez, expresó estar “consternado”.

Inaugurado en 1885 y designado monumento nacional, el funicular Gloria transporta cada año a más de tres millones de pasajeros y forma parte del circuito turístico más popular de Lisboa. En 2018 ya había sufrido un descarrilamiento por fallas de mantenimiento, aunque sin víctimas fatales.

Fuente: CNN