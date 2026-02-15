Sebastián Traverso era un futbolista amateur de la localidad de Castelli y murió este sábado en un choque frontal en la Ruta 2. (Foto: Facebook / Seba Traverso y Radio City Federación Noticias).

La madrugada del sábado terminó en tragedia en el kilómetro 191 de la Ruta 2, a la altura de Castelli. Sebastián Traverso, futbolista amateur de 20 años, murió tras cruzarse de carril con su Ford EcoSport y chocar de frente contra una Toyota Hilux, en sentido a Mar del Plata.

Según relató su familia, el joven regresaba de los corsos en Dolores junto a amigos y su novia. “Estábamos durmiendo y escuchamos la sirena. Pensamos que era otro incendio. Después nos despertamos con esta pesadilla”, contaron.

Aunque las pericias aún no concluyeron, allegados creen que pudo haberse quedado dormido al volante. “Se fue un nene de 20 años. Era deportista, muy amiguero”, lo recordaron, atravesados por el dolor.

Traverso jugaba en el plantel superior del Independiente FC de Castelli, que lo despidió con un mensaje de condolencias y acompañamiento a la familia.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la fiscalía local. Mientras tanto, en Castelli el impacto es profundo: redes sociales, amigos y compañeros lo despiden con mensajes que mezclan incredulidad y tristeza.

Fuente: TN