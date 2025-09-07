Un feroz incendio sacudió este domingo por la mañana al barrio porteño de La Boca, donde un conventillo ubicado en Wenceslao Villafañe al 400 fue devorado por las llamas.

El siniestro dejó como saldo un muerto y al menos cinco personas heridas, que fueron asistidas por personal del SAME y derivadas en algunos casos al Hospital Argerich.

El fuego se inició alrededor de las 8 y se propagó rápidamente por la planta baja y el primer piso de la construcción, donde vivían 13 familias. La precariedad del inmueble, compuesto en gran parte por chapas y madera, favoreció la expansión de las llamas y complicó las tareas de control.

Bomberos de la Ciudad trabajaron intensamente en el lugar y hallaron el cuerpo calcinado de un hombre en silla de ruedas, cuya identidad aún no fue confirmada. Hacia las 9:30 lograron controlar la situación y evitar que el fuego alcanzara a las viviendas linderas.

Según detalló el SAME, los heridos son tres hombres y dos mujeres mayores de edad, que recibieron atención inmediata en la zona. Uno de ellos debió ser trasladado al hospital por la gravedad de su cuadro, aunque no se difundieron detalles sobre su estado de salud.

Las causas del incendio aún están bajo investigación, pero todo apunta a un desperfecto eléctrico como posible origen. El dramático episodio se suma a otros siniestros recientes en viviendas colectivas.

Fuente: TN