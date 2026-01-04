Un violento siniestro vial enlutó la madrugada de este domingo a la provincia de Entre Ríos. Tres personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron con heridas de gravedad tras una colisión frontal entre dos vehículos sobre la Ruta Provincial Nº 20, a pocos metros del acceso a la localidad de Gilbert.

Ads

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana, en un tramo recto de la calzada, en condiciones de visibilidad reducida. Por causas que la Justicia de Gualeguaychú aún intenta establecer, un Fiat Palio que circulaba en sentido norte-sur y un Volkswagen Suran que viajaba en dirección opuesta impactaron de frente con extrema violencia.

Puede interesarte

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales y medios locales, el saldo del siniestro es devastador para dos comunidades entrerrianas, aunque las identidades se mantienen en reserva por disposición judicial:

Ads

En el Fiat Palio: Viajaban tres jóvenes oriundos de Urdinarrain . El conductor, un joven de 18 años , falleció de forma instantánea en el lugar. Sus acompañantes, dos adolescentes de 16 y 17 años , fueron trasladadas de urgencia y permanecen internadas en estado crítico, con pronóstico reservado, en los hospitales de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Viajaban tres jóvenes oriundos de . El conductor, un joven de , falleció de forma instantánea en el lugar. Sus acompañantes, dos adolescentes de , fueron trasladadas de urgencia y permanecen internadas en estado crítico, con pronóstico reservado, en los hospitales de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. En la Volkswagen Suran: Se trasladaban tres personas domiciliadas en la localidad de Villa Elisa. Como consecuencia del impacto, perdieron la vida una mujer de 32 años, que ocupaba el asiento del acompañante, y otra de 79 años, que viajaba en la parte trasera del vehículo. Por su parte, el conductor, un hombre de 39 años, logró sobrevivir a la colisión, pero debió ser trasladado de urgencia con heridas de gravedad y múltiples fracturas.

En el escenario de la tragedia trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Urdinarrain y personal sanitario de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso.

Las pericias accidentológicas serán determinantes para saber si el choque se produjo por una invasión de carril o una maniobra indebida. Mientras tanto, el tránsito en la zona permaneció parcialmente interrumpido durante la mañana para permitir las tareas de criminalística ordenadas por la autoridad judicial competente.

Ads

Con este hecho, las estadísticas viales en el sur entrerriano encienden una alarma roja en el inicio de la temporada de verano: ya se contabilizan siete víctimas fatales en accidentes de tránsito en apenas cuatro días del año 2026.

Fuente: NA