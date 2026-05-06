Un trabajador reciclador perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en el predio de disposición final de residuos de Mar del Plata. La víctima, de aproximadamente 30 años, formaba parte de la cooperativa CURA.

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Según las primeras informaciones, el hombre habría corrido detrás de un camión recolector, se colgó del vehículo en movimiento y, por causas que se intentan establecer, cayó al suelo y fue aplastado.



El hecho generó conmoción entre los trabajadores del lugar, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Al arribar, el personal médico constató el fallecimiento en el lugar.

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Intervienen autoridades judiciales para determinar las circunstancias del accidente, mientras se aguardan peritajes que permitan esclarecer lo sucedido.



El episodio vuelve a poner en foco las condiciones laborales y de seguridad en el predio, donde diariamente se desempeñan decenas de recicladores en tareas de recuperación de residuos.

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