El Maratón de Mar del Plata, un evento clásico de la ciudad, quedó conmocionado por el fallecimiento de un competidor de alrededor 48 años durante la carrera.

Fuentes le informaron a El Marplatense que "llegó muerto al HIGA” al tiempo que se confirmó que se trata de una persona que había llega a Mar del Plata para competir.

“El hombre fue trasladado en una ambulancia de las que dieron cobertura” adelantaron a este medio. “Hace dos años hubo un episodio similar, pero se logró recuperar a la persona que sufrió una descompensación”, y adelantaron que “esta vez el SAME local no dio servicio porque no tiene médicos” adelantó una fuente de salud consultada.

La competencia, que se transformó en la segunda más convocante del país, se puso en marcha el domingo a las 7, desde la Plazoleta de la Armada Argentina ubicada en el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos.

Además de la distancia principal de 42K, hubo distancias complementarias de 21K y 10K según la preparación y la elección de cada atleta.