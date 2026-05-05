Tragedia en China: una explosión en una fábrica de fuegos artificiales dejó al menos 26 muertos
Otras 61 personas resultaron heridas tras una potente explosión ocurrida en una fábrica de fuegos artificiales . El hecho se produjo en el condado de Liuyang, en la provincia de Hunan, una zona reconocida como el corazón de la industria pirotécnica del país.
El estallido tuvo lugar el lunes por la tarde en instalaciones de la empresa Huasheng Fireworks Manufacturing and Display, donde aún continúan las tareas de rescate y remoción de escombros. Equipos de emergencia, integrados por cientos de efectivos y personal médico, fueron desplegados para asistir a las víctimas y buscar posibles sobrevivientes entre los restos.
La explosión provocó el colapso de estructuras dentro del predio y obligó a evacuar áreas cercanas debido al riesgo de nuevos estallidos, ya que en el lugar se almacenaban materiales altamente inflamables, como pólvora. Además, se estableció un perímetro de seguridad para prevenir mayores daños.
Ante la magnitud de la tragedia, el presidente chino, Xi Jinping, ordenó una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente y exigió que se depuren responsabilidades. También instó a reforzar los controles de seguridad en industrias de alto riesgo, una problemática recurrente en el país.
Las autoridades confirmaron la detención del responsable de la empresa mientras avanzan las pericias. En paralelo, se dispusieron medidas para asistir a los heridos y a las familias de las víctimas, en medio de un clima de conmoción.
Fuente: Agencia NA
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