Tragedia en China: cinco trabajadores murieron tras quedar atrapados en una mina de carbón inundada
Equipos de rescate trabajan en la ciudad de Jixi, donde se produjo una inundación en la madrugada del domingo.
Cinco personas quedaron atrapadas y murieron luego de que una mina de carbón se inundara en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, informaron autoridades locales.
El hecho ocurrió alrededor de las 04:30 hora local en la mina Datonggou, operada por Heilongjiang Fengyuan Mining Co., Ltd., en la ciudad de Jixi, según informó el departamento de publicidad municipal.
Las autoridades establecieron un centro de mando conjunto para coordinar las tareas de rescate y continúan las operaciones de búsqueda en el yacimiento, mientras se investigan las causas de la inundación.
