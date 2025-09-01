Según la reconstrucción preliminar, la camioneta Amarok que conducía Pereyra impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz 1620, que cruzó la ruta desde un camino de tierra.

Ads

El conductor del camión, resultó ileso y fue imputado por homicidio culposo. Se aguardan los peritajes viales y los resultados de la autopsia, que se realizará en la Morgue de Dolores.

Puede interesarte

Desde la Asociación Argentina de Criadores de Speckle Park expresaron su pesar en redes sociales: “Acompañamos con profundo dolor a la familia de Pablo Pereyra, socio y criador de nuestra raza, en este momento tan difícil”. Destacaron que Pereyra estuvo presente y acompañó a la Asociación desde sus inicios.

Ads

El accidente se suma a la serie de incidentes provocados por el temporal de lluvia y viento que afecta a varias provincias del país, incluyendo Buenos Aires, donde se reportaron calles anegadas y vuelcos menores.

Fuente: TN

Ads