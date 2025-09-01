Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió en la noche del domingo la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, y provocó al menos 610 muertos y 1.300 heridos, según confirmaron este lunes las autoridades del gobierno talibán.

El epicentro se registró cerca de la ciudad de Jalalabad, a solo ocho kilómetros de profundidad, lo que multiplicó el poder destructivo.

Varias aldeas quedaron completamente arrasadas y los equipos de rescate trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes. El vocero del Ministerio de Salud Pública, Sharafat Zaman, advirtió que la cifra de víctimas “está en constante actualización” y que la situación más crítica se registra en las provincias de Kunar y Nangarhar.

Las imágenes difundidas muestran casas reducidas a escombros y familias enteras buscando a sus seres queridos entre los restos. En Jalalabad, de unos 300.000 habitantes, la precariedad de las construcciones agravó los derrumbes.

Desde Kabul fueron enviados equipos médicos de refuerzo, aunque las operaciones de asistencia se ven complicadas por la falta de infraestructura y el colapso de los hospitales locales.

No es la primera tragedia de este tipo: en octubre de 2023, un sismo de magnitud 6,3 en Afganistán dejó entre 1.500 y 4.000 muertos, según balances de la ONU y del gobierno talibán. Ahora, la comunidad internacional comienza a movilizar ayuda humanitaria para un país que enfrenta una de sus peores crisis humanitarias.

Fuente: TN