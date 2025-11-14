Solo uno de los cuatro detenidos declaró ante el juez federal Santiago Inchausti, confirmaron fuentes judiciales a El Marplatense. La investigación apunta a una organización dedicada a ingresar migrantes de manera ilegal desde países de Medio Oriente, con un dato alarmante: uno de los hombres que habría sido traído por la red tendría un posible vínculo con Al Qaeda, según un informe elevado por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

Ads

Puede interesarte

Los operativos, siete en total, se realizaron este jueves en Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Fueron detenidos una mujer de nacionalidad siria y tres hombres: un tunecino, un marroquí y un argentino.

En los allanamientos, Prefectura Naval secuestró nueve armas de fuego, entre ellas un subfusil Walther calibre .22, más de 3,5 kilos de pólvora, más de dos mil municiones y abundante documentación que será analizada por los investigadores.

Ads

Una pesquisa que apunta a una red internacional

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal alertó en 2024 sobre maniobras vinculadas a una estructura que facilitaba el ingreso irregular al país de ciudadanos de Siria, Túnez, Marruecos, Egipto y otros puntos de Medio Oriente.

Ads

Lo que encendió las alarmas fue un caso puntual: un ciudadano egipcio que habría ingresado gracias a la organización y que presentaría una posible relación con Al Qaeda, dato que las fuentes describen como "bajo análisis y de extrema sensibilidad".

Matrimonios simulados y pasos fronterizos clandestinos

El informe enviado a la Justicia federal detalla que la banda realizaba:

Ads

Matrimonios apócrifos con ciudadanos argentinos para lograr residencias y eventualmente la ciudadanía.

Cruces por pasos fronterizos no habilitados.

Ingreso por pasos habilitados evitando controles migratorios con maniobras fraudulentas.

En uno de los casos detectados, un ciudadano egipcio se casó con una mujer argentina en una ceremonia presuntamente arreglada por la red. Dos de los hoy detenidos fueron testigos del casamiento.

Además, varias de las personas ingresadas habrían intentado registrarse como refugiados, lo que les permitía obtener DNI provisorios.

Intervenciones telefónicas y diálogos en árabe

La causa comenzó en marzo de 2024 tras una denuncia del Ministerio de Seguridad nacional. A partir de ello, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del fiscal Santiago Marquevich, ordenó intervenciones telefónicas que captaron largas conversaciones en árabe entre los integrantes de la presunta red.

En esos diálogos se discutían nuevos matrimonios truchos, rutas de ingreso clandestinas y estrategias para evitar controles oficiales.

Solo uno declaró ante el Juez

Fuentes judiciales confirmaron a El Marplatense que solo uno de los cuatro detenidos aceptó declarar este viernes ante el juez Inchausti. El resto se negó a hacerlo.

En el expediente intervienen también el fiscal federal de Mar del Plata, Santiago Eyherabide; la PROCUNAR; y la PROTEX a cargo de Alejandra Mangano.

La investigación continúa y no se descarta que haya nuevas derivaciones.