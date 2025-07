Se conoció en las últimas horas un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF, que indica que más de 138 millones de niños en el mundo están involucrados en el trabajo infantil, incluyendo a más de 50 millones que realizan tareas peligrosas para la salud y su desarrollo intelectual. Sin embargo el problema persiste y lejos está de solucionarse, debido a que “los seres humanos hemos dividido al mundo entre gente muy rica con mucho poder y que para que exista la riqueza y el poder tiene que existir la pobreza y el despoder”, según manifestó el experto en gestión del estrés e inteligencia emocional, Luis Berdiñas.

“Esto ocurre desde que el mundo es mundo”, señaló Berdiñas en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, y profundizó: “El sistema que los seres humanos hemos creado a lo largo de nuestra existencia es la fuente perfecta para que esto ocurra”.

En ese sentido, el experto enfatizó la invisibilidad del trabajo infantil en la agenda política, especialmente en Argentina. Para ilustrar este punto, compartió un dato revelador: “Me encargué de investigar en cuántas plataformas políticas de elecciones a presidentes y a gobernadores en los últimos diez años aparece el tema trabajo infantil y la respuesta es ninguna”.

Berdiñas remarcó además que “no es tema para los políticos porque no es tema para la gente. El tema del trabajo infantil está en boca del sufrimiento de quienes lo padecen, no de quienes en gran medida no tienen contacto con esta situación”. Para el especialista, esta desconexión social contribuye a que el problema permanezca fuera del radar electoral.

Pero el experto fue más allá, al asegurar que incluso “si alguno lo hubiese mencionado, nadie de nosotros le hubiera hecho el seguimiento de si realmente cumplió con lo que prometía como hacemos habitualmente con todo lo que prometen los políticos”. Para él experto, esta falta de interés refuerza la perpetuación del problema a nivel global: “Es un tema que está enquistado a nivel mundial y va a seguir así a mi juicio para toda la vida, porque depende de intereses geopolíticos”.

En este contexto, Berdiñas vinculó el fenómeno al sistema capitalista. “Teniendo en cuenta que el mundo se mueve a través de un sistema que se llama capitalismo, que lo mueve el dinero, el trabajo infantil tiene como eje principal la reducción de costos. Eso no tiene ningún secreto para nadie. No se necesita haber estudiado para darte cuenta de que estás utilizando un recurso que te permite tener menores costos para producir algo y luego venderlo más caro llevándote vos el beneficio”, explicó.

Por lo tanto, para el experto el trabajo infantil es “un problema sistémico” y subrayó la importancia de identificar el “punto de apalancamiento” para generar cambios significativos con el menor esfuerzo posible. Este punto se encuentra, según su punto de vista, en los grandes centros de poder representados por “los políticos, el sistema judicial, el sistema de las autoridades”.

Sin salir del tema, Berdiñas relacionó esto con problemáticas más amplias como la trata de personas, que -según afirmó- “es imposible si no hay convivencia de políticos y policías de lugar. Es absolutamente imposible”.

Desde su especialidad, el experto aseguró que el fenómenos del trabajo infantil está estudiado y que de esos análisis surge que “priva los chicos de la infancia, del concepto esencial ontológico del ser un infante y afecta con mucha profundidad el desarrollo cerebral y el desarrollo cognitivo”.

Y citó estudios que demuestran que los menores que trabajan presentan “dificultades en funciones ejecutivas, en habilidades cognitivas y rendimiento académico cuando en algún momento logran hacer un saltito para ellos es cuántico de lograr algún nivel de educación”.

Además, destacó los impactos emocionales y físicos: “Acá se suma el estrés, la ansiedad, la sobrecarga física, la sobrecarga emocional. Todo eso impacta negativamente en la autoestima de los chicos, en su capacidad de aprendizaje, en su capacidad de confianza, los limita para oportunidades futuras y perpetúa el ciclo”.