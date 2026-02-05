Empresas locales y una organización de la sociedad civil llevaron adelante una acción solidaria en el barrio Nuevo Golf, mediante la donación e instalación de un sistema de seguridad en una casa comunitaria, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento social y mejorar las condiciones de funcionamiento del espacio.

La iniciativa fue posible a partir del trabajo articulado entre Segumar Seguridad, Casa Blanco y Fortalecerse, una cámara que nuclea a empresas con compromiso activo en materia de Responsabilidad Social Empresaria, que actuó como nexo entre las firmas participantes y la institución beneficiaria.

En el marco de esta acción, Casa Blanco realizó la donación de las cámaras de seguridad, mientras que Segumar Seguridad estuvo a cargo de la instalación del sistema, además de aportar una alarma completa y el servicio de monitoreo profesional.

La donación fue recibida por Fundación Soporte y destinada a su casa de encuentro comunitario Dulce Sonrisa, ubicada en el barrio Nuevo Golf, una zona periférica de la ciudad que enfrenta múltiples desafíos sociales y estructurales.

Desde las organizaciones involucradas destacaron que este tipo de acciones no solo contribuyen con infraestructura y mayor seguridad, sino que también fortalecen el entramado social y el trabajo cotidiano que realizan las instituciones comunitarias en el territorio. La mejora en las condiciones del espacio permitirá continuar desarrollando actividades con mayor tranquilidad y brindar contención a vecinos del barrio.

Asimismo, señalaron que la experiencia constituye un ejemplo concreto de cómo la articulación entre el sector privado y las organizaciones sociales puede generar un impacto positivo en la comunidad, transformando el compromiso social en acciones concretas.