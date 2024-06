Luego de haber paralizado en un 70% el puerto marplatense, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) llegó a un 60% de acuerdo paritario con todos los gremios. Sin embargo, las medidas de fuerza continúan en el sector ya que, ante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, durante esta jornada expresarán su negativa al DNU y a la reforma laboral.

Sobre esto, Oscar Bravo, secretario general de SOMU dialogó con El Marplatense y dijo: "Por el tema de lo que reclamábamos salarialmente, llegamos a un acuerdo del 60% todo acumulativo, en conjunto con todos los gremios. Creo que para la gente es un buen número y así empataríamos con la inflación".

"Pero seguimos en alerta constante por el DNU, la Ley de Bases. A nosotros en particular, el paquete fiscal es lo que más nos lastima. A partir del mediodía y hasta mañana, haremos viral el reclamo porque creemos que si bien el país no estaba bien administrado, no deberían cambiarse tanto las políticas de Estado para estar bien", afirmó.

Con respecto al impacto de la reforma laboral en el puerto, el referente indicó: "Nosotros tenemos establecidos los tiempos convencionalmente e iría en contra de lo que tenemos firmado junto con los derechos adquiridos. No podemos marcar un retroceso. Yo creo que con el tema de los despidos, ya está contemplado el tema de los que son sin causa, con causa y no veo que haya que modificar todo eso. Porque afectaría a los trabajadores y nos traería un retroceso en el tiempo".

"Te obligan a estar con la guardia alta. No es que uno quiere eso porque somos todos argentinos y nadie desea que el país no salga adelante. No pasa por un tema partidario o de querer hacer una guerra constante por el presidente y el partido en el que está. Hay cosas que lastiman a la sociedad y esto no nos trae beneficios. En los años 90 vivimos una historia así y quedamos devastados pero hoy ya no resistiríamos un cambio similar a ese", agregó.

Y a modo de conclusión, Bravo expresó: "Tenemos que ir por el lado de la administración del país, que en eso coincido que no estábamos bien. Doy mea culpa porque hay que saber tener autocrítica de lo pasado pero no hay que reformar tanto las políticas de Estado".