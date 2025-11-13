Los trabajadores y trabajadoras nodocentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), nucleados en la Asociación del Personal Universitario (APU), resolvieron profundizar las medidas de fuerza en defensa de sus derechos laborales y salariales. La decisión fue tomada en asamblea y responde al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y al rechazo del recorte de horas extras dispuesto por la gestión local.

Como parte del plan de acción, este jueves realizan una concentración frente al Rectorado, ubicado en Diagonal Alberdi y San Luis, donde buscarán visibilizar el conflicto y exigir respuestas.

Desde el gremio advirtieron que “la crisis presupuestaria no puede ser descargada sobre los trabajadores y trabajadoras” y ratificaron que sostendrán las acciones gremiales “hasta lograr respuestas concretas”. Según expresaron, el ajuste aplicado sobre el personal nodocente afecta directamente el funcionamiento cotidiano de las distintas áreas de la universidad.

La APU llamó a la comunidad universitaria a acompañar el reclamo y reiteró que continuará con el plan de lucha mientras no haya avances en las negociaciones

