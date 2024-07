Tal como se anunció trabajadores municipales llevan a cabo este viernes una jornada de manifestación frente al Municipio con un corte sobre Avenida Luro, en un contexto de conflicto con el Ejecutivo, ante la falta de negociación por paritarias y recomposición salarial.

La medida fue anunciada el pasado 4 de julio ante la falta de respuestas por parte del Municipio y se llevó a cabo durante toda la semana. Sin embargo, desde el Ejecutivo local afirmaron que ante la ausencia de trabajadores en dependencias, los días laborales serán descontados y ese dinero recaudado será destinado para el arreglo de calles, tal como lo afirmó el jefe comunal, Guillermo Montenegro.

Sobre esto, Daniel Zacarias, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales explicó: "En el marco de la Ley 14656, tanto el intendente municipal como el Sindicato de municipales tenemos la obligación de sentarnos en una mesa paritaria ya que es la única forma de encontrar los consensos. En el caso nuestro, es nuestra responsabilidad para que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo que se perdió en lo que va del año, siendo 50 puntos debajo de la inflación"

"En el caso de todos en general, para que la comuna trate de funcionar, más allá de los problemas económicos que el Intendente dice tener, para el bien de la comunidad porque hace falta cumplir servicios. Para nosotros es una situación que no se había dado antes con otros intendentes esto de que no se cumpla la Ley y no se reabra la mesa de paritarias", dijo.

"Por supuesto nosotros estamos dispuestos, más allá de las diferencias y estamos a la espera de que se nos convoque. Ya lo pedimos abiertamente. Esta no posibilidad de encontrar consenso para el bien de todos, porque los trabajadores también podemos aportar a esta dificultad del Municipio. Tenemos personal jerárquico y profesionales con mucha experiencia, personal técnico, obrero de distintas especiales que mucho pueden aportar en un momento en donde hace falta mejorar los servicios", aclaró desde el STM.

Puede interesarte

Y agregó que "siempre hay canales de comunicación porque es imposible que la planta ejecutiva no converse con los trabajadores. Lo que hace falta es una decisión política de encausar el Municipio con una mesa paritaria donde seguro habrá diferencias porque el Municipio tendrá su situación y nosotros nuestra necesidad, como pasó siempre".

Con respecto al proyecto de convertir como esenciales a los trabajadores municipales, el referente dijo: "Yo creo que el Concejo Deliberante sabe que es algo que no tiene sentido. El Municipio tiene una gran planta de personal administrativo, de inspectoría, de sectores obreros, de servicios y eso de esencial tiene poco y nada. Además, si solo lo consideramos cuando hay una medida de fuerza, somos nosotros los que aseguramos las guardias mínimas de rigor. Los sectores de salud, Defensa Civil, Alumbrado Público, cementerios, todo aquello que trae una emergencia en esas horas que uno lleva adelante una medida, están cubiertas".