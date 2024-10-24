En el marco de los recortes presupuestarios y modificaciones en el ámbito estatal por parte del gobierno de Javier Milei, este jueves, trabajadores del sector judicial se manifestaron en las puertas del Juzgado Federal N°2 con una mesa de entrada.

Ads

En el lugar, los referentes afirmaron que esta medida de fuerza se encabeza ante la necesidad de "una recomposición salarial y de un presupuesto acorde para el sector", ante una disminución del 30% para el 2025.

Sobre esto, Esteban Speroni, secretario de finanzas regional 4 de la UEJN explicó de qué trata la medida nacional y cuáles serán las próximas a tomar: "Se trata de una jornada nacional de los juzgados federales, en distintas modalidades. En Córdoba se realizó una carpa, en otras provincias un apagón del sistema judicial y nosotros optamos por hacer una mesa de entradas aquí en el Juzgado N°2 ubicado en Avenida Independencia. Esto lo hacemos primero para visibilizar el reclamo propio de judiciales por la recomposición salarial y el presupuesto para el sector que fue disminuido en un 30% para el 2025 y en segunda instancia para sumarnos al ciudadano común porque entendemos que lo que piden es muy valedero, en cuanto a la educación y salud, derechos que están siendo vulnerados"

Ads

"Tratamos de hacer visibles estas cuestiones porque hoy un judicial de primera escalafón está por debajo del importe que es considerado clase media. O sea, la plata no alcanza a cubrir los gastos de un alquiler si se tiene una familia tipo, por lo tanto se ve disminuido en relación a las labores. En ese sentido comienza a circular por las cabezas la necesidad de optar por otro trabajo incluso y es por eso que estamos haciendo los reclamos, para que la Justicia tenga un presupuesto acorde, sumado a la infraestructura y la necesidad de tener todos los insumos y así, brindar un servicio conforme a los tiempos que corren", indicó.

Puede interesarte

"Entendemos que cuando hay problemas presupuestarios y económicos, la litigiosidad aumenta, por lo cual nuestros juzgados se ven desbordados por los expedientes y reclamos. Se crearon secretarias de salud, de delitos informáticos pero sin presupuesto. Se trata de capacitar a nuestro personal sin plata, todo a pulmón por parte de los trabajadores. Mantenemos el servicio gracias a los jueces y empleados que siguen capacitándose. Pero esto se ve disminuido por la quita presupuestaria atroz de sueldos e infraestructura", mencionó el Secretario.

Ads

"La Corte Suprema tiene una autonomía en cuanto a sus partidas presupuestarias pero siempre controladas como ocurre en cualquier gobierno democrático. Esa misma se presenta y posteriormente se aprueba. Entonces lo presentado, estimado por los gastos, la funcionalidad de cada sector y lo que se estima, se redujo un 30%, o sea que se marca la cancha y en base a eso, la Corte se maneja. Nosotros sabemos que en la mesa chica dijeron que si no alcanza el dinero, tienen que echar gente como ya ocurrió en otros ministerios y reparticiones estatales", agregó.

"La Corte reclamará porque es por donde corresponde pero este recorte afecta a todo el Estado. Somos empleados de la misma pero manifestamos nuestro descontento para que ellos peleen por el presupuesto judicial. Sabemos que lo hacen y que nos defienden pero la justicia es la última posibilidad que uno tiene para reclamar derechos", sumó Speroni.

Y a modo de conclusión indicó: "Hay una contraposición de voluntades de parte del gobierno porque por un lado quiere que haya justicia en algunas cosas pero por el otro quita recursos. Es un discurso ambiguo que no entendemos. La modernización también tendría que venir a este sector para darle la celeridad necesaria y presupuestariamente no se condicen los dichos con los hechos".