Con fuertes críticas a la Justicia laboral, trabajadores del sector hotelero y gastronómico se movilizaron este martes hacia la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para reclamar “un pronunciamiento urgente” y la “inmediata fijación de una nueva fecha de elección”, tras la suspensión del proceso electoral nacional de su gremio.

“La suspensión del proceso electoral, dictada en apenas 48 horas hábiles mediante una medida cautelar solicitada por la lista gris-naranja encabezada por Juan Castro, constituye un acto arbitrario que desconoce la voz de los trabajadores y vulnera el derecho democrático a elegir a sus representantes”, denunciaron desde el sector.

Según el comunicado difundido durante la manifestación, la lista cuestionada “no cumplía con los requisitos legales y estatutarios exigidos para competir: no logró reunir la cantidad de avales válidos y, además, los abogados que la representan se encuentran denunciados penalmente en la provincia de Córdoba por presunta falsificación de firmas de avalistas”.

A pesar de ello, sostuvieron que “de manera sorprendentemente acelerada, los jueces dictaron la medida cautelar suspendiendo las elecciones en todo el país, sin haber dado traslado a la lista celeste, la otra lista oficializada que sí cumplió sobradamente con los requisitos establecidos”.

En ese sentido, también remarcaron que “el propio Fiscal interviniente se había pronunciado en favor de que se escuchara a todas las partes antes de decidir, pero esa indicación fue ignorada por la Sala VI, que resolvió en tiempo récord la suspensión general del proceso, configurando un claro avasallamiento de la libertad sindical”.

Frente a este panorama, los trabajadores exigieron tres puntos concretos: “Un pronunciamiento inmediato que deje sin efecto la medida cautelar dictada; la fijación urgente de una nueva fecha de elección, garantizando que los comicios se realicen tanto a nivel nacional como en todas las seccionales del país; y el respeto pleno a la libertad sindical, conforme los principios establecidos en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Constitución Nacional”.

Finalmente, advirtieron que “cada día que pasa sin elecciones agrava el riesgo institucional y atenta contra la representación legítima de los trabajadores”. Y concluyeron: “No pedimos privilegios: exigimos el cumplimiento de la ley, de los estatutos y de la voluntad democrática de nuestra organización sindical”.

