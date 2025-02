Tal como se anticipó, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) se reunió en una asamblea para negociar las paritarias del sector, sin embargo este miércoles anunciaron el contundente rechazo al porcentaje propuesto por el Gobierno.

Además, afirmaron continuar los reclamos respecto respecto a los despidos que se efectuaron en PAMI, en donde al menos ocho marplatenses fueron desafectados.

Sobre esto, Ezequiel Navarro, secretario adjunto de ATE dialogó con El Marplatense y dijo: "La oferta que nos hicieron es ridícula, siendo un 1,2% o un 1,5%. Me resulta llamativo porque antes cuestionaban los índices inflacionarios y hoy naturalizamos que estos promedios no estén reflejados en los precios ni en los servicios. Ellos dejaron bien en claro su postura, la paritaria de ayer fue vergonzosa, con sueldos de $600.000".

"Esta oferta que nos hicieron deja en evidencia el golpe a los trabajadores estatales, a quienes sigue despidiendo en sectores importantes como lo es el PAMI. En esa situación todavía no obtuvimos ninguna respuesta. Se realizaron diversas reuniones pero sus accionares no tienen sentido. En el caso de Mar del Plata, hablamos de trabajadoras sociales, abogadas, más allá del personal de apoyo y administrativo, personas despedidas que no pudieron atender a quienes tenían turno esa misma semana", aclaró.

"No solamente echan trabajadores sino que empeoran la atención. Pero nosotros vamos a insistir en que el ajuste a los trabajadores y jubilados fue el peor y lo va a seguir siendo", concluyó el referente.