Investigadores y trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) realizaron hoy un “semaforazo” en la intersección de avenida Luro e Yrigoyen, frente a la Municipalidad. En el marco de un paro por 48 horas que comenzó ayer, buscan visibilizar la crisis que atraviesa el organismo y exigir soluciones.

Según indicaron, con estas acciones pretenden alertar sobre el deterioro de las condiciones laborales y el financiamiento de la ciencia en Argentina. Durante la manifestación, los participantes exhibieron carteles con consignas como “¡La ciencia está en peligro!”, “Defendamos el Conicet”, “Un gobierno hambreador ataca todos los derechos” y “Fuera Milei”.

Como viene ocurriendo desde hace tiempo, los reclamos se centraron en la urgente necesidad de recomposición salarial, ya que los sueldos tienen un retraso respecto de la inflación, incluso con muchos becarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Además, denunciaron la falta de presupuesto y la virtual suspensión de concursos para financiar proyectos de investigación, lo que agrava la precarización del sector.

La movilización contó además con la participación de diversas agrupaciones, entre ellas el Partido Obrero y Cuba-MTR, que se sumaron para apoyar las demandas y visibilizar la situación crítica del CONICET.

