Un grupo de operarios de la fábrica de porcelanatos ILVA, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, lleva casi tres meses acampando frente a los portones de la planta en reclamo por las 300 cesantías y la falta de pago de salarios e indemnizaciones.

Según denunciaron los trabajadores, la firma propuso reabrir la planta con apenas 40 empleados seleccionados por la compañía bajo un esquema que, aseguran, implica “una precarización total”: turnos 6x1 y sin transporte, comedor, obra social ni beneficios previos. La iniciativa, presentada en la Justicia comercial como parte de un plan para reanudar las operaciones, recibió un rechazo generalizado.

Marcelo Barrionuevo, delegado y uno de los despedidos, indicó que la empresa busca desde hace semanas la aprobación de su concurso de acreedores, aún sin resolución. Los operarios sostienen que ILVA declaró haber abonado el 50% de las indemnizaciones, algo que desmienten de forma categórica, señalando que se trata de una maniobra para justificar el cierre.

La planta, fundada por la familia Zanon y con más de 30 años en actividad, comunicó los despidos vía WhatsApp y colocó un candado en sus instalaciones. Aunque el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, la firma no la acató y nunca reincorporó al personal.

Mientras continúan los acampes y asambleas, los trabajadores esperan una intervención judicial que obligue a la empresa a cumplir con sus obligaciones laborales y a respetar los derechos adquiridos.

Fuente: Dib