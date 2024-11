Este jueves se llevó a cabo una jornada de trabajo en el Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de evaluar y resolver las diferentes problemáticas de circulación de las ambulancias y vehículos que prestan servicios de emergencias médicas por las calles de Mar del Plata.

En ese sentido, trabajadores y representantes del sector se hicieron presentes y explicaron las falencias que atraviesan durante sus jornadas de labor al momento de acudir a una emergencia. En ese sentido, se planteó la necesidad de instalar carriles exclusivos para dichos servicios.

Sobre esto, la doctora y directora del SAME, Mariana López, dijo: "Realmente celebramos esta reunión porque es un puntapié para mejorar la atención del ciudadano, sobre todo en las emergencias médicas. Por eso planteamos el acceso del tránsito. Sabemos que es una ciudad que creció muchísimo y empezar a trabajar sobre educación vial y vías de acceso, nos parece súper importante para las ambulancias en código y su llegada de forma veloz al lugar del hecho, atender a los pacientes y salvar la vida del marplatense".

"A veces es difícil entender que a una ambulancia en código, con luces y sirenas, no se le cede el paso, pero sucede. Hay que trabajar arduamente para que eso mejore, porque los afectados son los ciudadanos", explicó.

"Se expuso que en otras ciudades la situación es diferente, pero nosotros tenemos una particularidad de que en la temporada duplica la cantidad de habitantes y el parque automotor. Eso nos traba para llegar a una intervención en la vía pública", mencionó la doctora.

"Planteamos el tema de la educación de la gente porque a veces no es la falta de voluntad, sino no saber qué hacer en ese momento en el que se cruzan con una ambulancia. La educación es fundamental, como así también el acceso por las arterias a los hospitales y las señalizaciones. Tenemos un montón de cosas en las cuales trabajar y este será el principio de todo ello. Los inconvenientes se dan tanto en avenidas como en calles internas, incluso en barrios en que es muy difícil ingresar, hasta por la inseguridad", siguió.

"La mayoría de nuestras salidas son por siniestros viales. No tenemos una estadística puntual por parte del SAME, pero casi la totalidad son accidentes de tránsito y sobre todo motos, minoritariamente implican autos y bicicletas. Y esto sigue creciendo, por eso falta educación en cuanto al uso de casco y no pasar semáforos en rojo, para evitar todo tipo de accidente", concluyó López.