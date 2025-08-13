La secretaria general de ATSA Mar del Plata, Analía Moreda, confirmó que el Sanatorio Belgrano atraviesa una nueva situación de incumplimiento en el pago de salarios, una problemática que, según afirmó, “es frecuente todos los meses” y obliga al gremio a tomar medidas de acción directa.

Ads

“Los sueldos deben abonarse el cuarto día hábil, como en todos lados, pero siempre hay algún retraso. En este caso, la empresa pagó parte del salario el viernes pasado y todavía adeuda un porcentaje”, señaló Moreda en diálogo con El Marplatense.

Puede interesarte

Frente a esta situación, el sindicato inició el viernes una retención de tareas de 4 horas por turno, que desde este lunes se extendió a 8 horas en todos los turnos, manteniendo únicamente las guardias mínimas. “Somos conscientes de que trabajamos con pacientes, por eso se atienden solo las urgencias”, aclaró.

Ads

Moreda remarcó que los trabajadores “no van a permitir que se pague en cuotas” y exigió el pago total de lo adeudado: “Los compañeros trabajan sus 8 horas completas y cumplen con lo que tienen que hacer, así que a fin de mes deben cobrar como cobra todo el mundo su sueldo completo”.

La dirigente gremial advirtió que, si no se regulariza la situación, las medidas de fuerza continuarán. “Hoy todavía se debe un porcentaje menor que al comienzo del conflicto, pero siguen debiendo. La empresa nunca da la cara ni notifica”, concluyó.

Ads