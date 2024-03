En medio del conflicto en instituciones científicas como en el CONICET, trabajadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) denunciaron hoy que no cobran sus salarios desde diciembre y que tienen incertidumbre por su futuro.

En este sentido, afirmaron que "50 compañeros no están recibiendo sus haberes" y que la situación es límite ya que también hay trabajadores que no tienen contratos y que peligra la renovación de muchos.

Los afectados son científicos, técnicos, administrativos y personal embarcado, quienes aún no cuentan con los contratos correspondientes. Pese a esto, los trabajadores continúan ejerciendo sus obligaciones y cumpliendo con los horarios asignados.

En tanto, un trabajador del INIDEP dialogó con El Marplatense y explicó que "la situación es complicada porque desde diciembre que no cobramos. Nosotros vinimos a trabajar igual, nos seguimos presentando como corresponde, cumpliendo horarios y nuestras tareas pero se hace cada vez más complicado".

"No solo venir a trabajar, sino mantener una casa, pagar un alquiler, una obra social y el tiempo apremia y la plata no aparece aunque nosotros sigamos trabajando. El reclamo viene por ese lado, porque no tenemos los honorarios del trabajo que hicimos y que seguimos haciendo", indicó.

"La situación es un tema burocrático. Está en tratativa, seguimos a la espera de la firma de una resolución y eso sería lo que destrabe todo este tema. Parece que siempre se van abriendo ventanas pero siempre se pospone un poco más y seguimos pateando la solución pero los gastos siguen, la plata vale cada vez menos", afirmó.

Y agregó que "el Instituto se está moviendo como corresponde, están haciendo todo lo que se debe hacer, pero estamos ante un Gobierno nuevo, con metodologías y protocolos nuevos y es todo un aprendizaje de la situación que va surgiendo pero en este caso los afectados somos nosotros".

"Las autoridades del INIDEP están metidas de lleno en el tema. Siempre que hubo asambleas, se hicieron presentes. Esperamos que se pueda resolver y cobrar los honorarios para seguir viniendo a trabajar porque es lo que nos gusta, pero con la tranquilidad de poder llevar el pan a nuestras casas", sentenció.