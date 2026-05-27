Trabajadores del INAREPS realizan este miércoles una jornada de protesta sobre la Ruta 88 para reclamar mejoras salariales, mayor presupuesto y respuestas ante distintos conflictos laborales que atraviesa el instituto. La convocatoria es impulsada por ATE y se desarrolla frente al predio ubicado en el kilómetro 1,5.

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En diálogo con El Marplatense, Juan Bustamante, delegado de ATE y trabajador del área de radiología, explicó que el reclamo apunta a “visibilizar la baja del presupuesto” y denunció que muchos empleados no están cobrando el presentismo ni los fondos de autogestión conocidos como SAMU. Además, aseguró que tampoco se están realizando los pases de grado correspondientes para el personal.

Bustamante señaló que la situación se agravó desde el traspaso del instituto a la órbita de la ANES junto a otros hospitales que antes eran descentralizados. “No hay una reglamentación y hasta que eso no ocurra no vamos a cobrar esos conceptos”, afirmó. También indicó que las autoridades del hospital viajarán a Buenos Aires en busca de respuestas ante la falta de definiciones oficiales.

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Desde el gremio también expresaron preocupación por la reducción de cupos para residentes y por el deterioro de las condiciones laborales. Según denunciaron, algunos trabajadores perdieron vacaciones, aguinaldo y adicionales salariales. “Actualmente tenemos 60 pacientes internados, somos 360 personas trabajando y no damos abasto con la atención”, advirtió Bustamante.

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