Profesionales y trabajadores del INAREPS realizarán una jornada de protesta este miércoles de 11 a 13 frente al establecimiento, ubicado sobre la Ruta 88, en la ciudad de Mar del Plata. La medida busca visibilizar una serie de reclamos vinculados al funcionamiento del hospital y al impacto de posibles cambios en la ley de discapacidad.

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Juan Bustamante, radiólogo de la institución y delegado de ATE, explicó que uno de los principales puntos del reclamo es evitar modificaciones en la normativa vigente, especialmente en lo referido al nomenclador, clave para garantizar el pago de prestaciones. “Esto no solo afecta a los trabajadores, sino también a toda la comunidad que depende del sistema”, advirtió.



Entre los planteos, también se destaca la eliminación de cupos para residentes, la falta de envío de fondos de autogestión desde Nación —que sí habrían sido girados a otros hospitales de la misma órbita— y la necesidad de que los propios trabajadores cubran gastos básicos. Según denuncian, deben afrontar arreglos de infraestructura, mantenimiento de vehículos e incluso elementos de uso cotidiano como colchonetas.

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Desde el sector remarcan que la situación impacta directamente en la atención, ya que el instituto cubre cerca del 80% de los casos de discapacidad en Mar del Plata y la región. En ese sentido, convocan a la comunidad a sumarse a la actividad para visibilizar el conflicto y exigir respuestas urgentes a las autoridades.

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