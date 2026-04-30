La Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) informó que alcanzó un principio de acuerdo con directivos de CORASA en el marco del conflicto laboral en el Correo Central de Mar del Plata, que incluye la reincorporación de trabajadores despedidos y el levantamiento de medidas de fuerza anunciada para la semana próxima.

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Según detallaron desde el gremio, “la empresa en este acto se compromete a reincorporar a la totalidad de los trabajadores despedidos”, mientras que “el sindicato se compromete a levantar toda medida de fuerza actual y programadas para los días 4 y 5 de mayo”.

En ese sentido, la organización sindical instó a sus afiliados a retomar las tareas habituales “con la profesionalidad de siempre a los fines de continuar, cada uno desde su lugar, contribuyendo a la solución del conflicto”.

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Desde FOECYT destacaron además el rol de la empresa en la negociación y señalaron: “Nos interesa destacar la actitud del director de recursos humanos, Juan Manuel Vena, quien prestó máxima predisposición para poder retomar el camino del diálogo que nunca debió interrumpirse”.

El comunicado también incluyó un reconocimiento al acompañamiento sindical y valoraron el accionar de los trabajadores durante el conflicto.

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Por último, el gremio remarcó que el acuerdo “no significa en absoluto renunciar a nuestro legítimo derecho de discutir un salario digno”, y concluyeron que “la lucha continúa, pero hoy celebramos que ninguna familia se queda en la calle”.