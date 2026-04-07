Trabajadores del Correo Argentino se movilizaron hoy en la puerta del edificio central, en Luro y Santiago del Estero, para hacer conocer la situación económica en la que se encuentran. En ese sentido, el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) Seccional Mar del Plata, Jorge Vattimo, aseguró que en materia salarial “estamos prácticamente en la línea de indigencia, ni siquiera pobreza”.

Ads

En declaraciones a El Marplatense, el gremialista señaló que uno de los principales conflictos tiene que ver con la modificación de una fecha conmemorativa clave para la actividad. Según detalló, “nosotros tenemos un problema, la empresa ha decidido unilateralmente cambiar la fecha del Día del Telepostal, que hoy, y lo pasó para el 13”. Y remarcó que la decisión fue tomada sin acuerdo con los trabajadores.

En esa línea, el representante gremial indicó que “fuimos a charlar, nos dijeron que nos iban a solucionar ese problema y en realidad nunca lo solucionaron”.

Ads

Puede interesarte

Vattimo sostuvo que, más allá de este hecho puntual, el reclamo central está atravesado por la crítica situación económica que atraviesan los empleados del Correo. Al respecto, advirtió que “estamos prácticamente en la línea de indigencia, ni siquiera pobreza”. En esa misma línea, calificó como “una vergüenza” el salario inicial del sector, que según precisó es de “$ 700.000”.

El dirigente gremial cuestionó además la política salarial de la empresa y el funcionamiento de las negociaciones paritarias. En sus palabras, “la empresa tiene el poder económico para hacer aumento de salario y sin embargo no lo hace”. Y agregó que “las paritarias son una escribanía donde vamos, firmamos y no se resuelve nada, no nos dan posibilidad de discutir el salario”.

Ads

De todos modos, el representante de FOECYT confirmó que la problemática no es exclusiva de Mar del Plata sino que se replica en todo el país. En ese marco, afirmó que “la situación es la misma” a nivel nacional y explicó que la medida de fuerza realizada durante la jornada “se está haciendo a nivel nacional, en todos los lugares del país”.