La Comisión Interna de Textilana emitió un comunicado tras una semana marcada por negociaciones y asambleas en torno a la crítica situación de la empresa. Según detallaron, la firma había anunciado en el Ministerio de Trabajo bonaerense su decisión de frenar la producción durante seis meses y suspender al 80% del personal de Textilana e Hilamar, lo que alcanzaba a unos 250 trabajadores. Además, planteó la implementación de polifuncionalidad de tareas para quienes continuaran trabajando.

El jueves 13 se llevó adelante una asamblea en la planta con la participación de casi la totalidad del personal, donde se puso a consideración la propuesta inicial: suspender a 175 empleados desde el 16 de noviembre durante seis meses, con un pago del 75% del salario de bolsillo, fraccionamiento del aguinaldo en tres cuotas y haberes no remunerativos, sin aportes jubilatorios.



Desde la Comisión Interna aseguraron haber dado “una fuerte pelea” para mejorar esas condiciones. Tras el debate colectivo, se acordó reducir las suspensiones a cuatro meses y medio, elevar el salario al 78% del haber de bolsillo y dividir el aguinaldo en dos pagos: el 28 de diciembre y el 8 de enero. Además, las trabajadoras y trabajadores rechazaron de manera contundente la polifuncionalidad que pretendía la empresa.



En el comunicado, la representación gremial remarcó que la caída de la producción no es responsabilidad de los empleados, sino de la merma del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la competencia de productos importados. También señalaron que, pese a haber sostenido altos ritmos de trabajo incluso tras más de 150 despidos y retiros, sus ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas, mientras la compañía conserva un “enorme stock” por comercializar.



Finalmente, advirtieron que Textilana podría estar especulando con una eventual reforma laboral impulsada por el Gobierno, lo que permitiría reconfigurar futuras contrataciones en condiciones más flexibles. “Una vez más los trabajadores somos víctimas de los gobiernos y las patronales que avanzan sobre nuestras condiciones de vida”, concluyeron desde la Secretaría Adjunta de la Comisión Interna.

