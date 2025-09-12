Caso Ostramar: "Tenemos la esperanza de que se solucione"
El conflicto en el frigorífico Ostramar, ubicado en Guanahani al 3100, mantiene en vilo a unos 45 trabajadores que denuncian la falta de pago de sus haberes desde hace más de dos meses y la posibilidad de despidos masivos.
La empresa portuaria, vinculada a la cadena productiva de captura y reproceso de pescado fresco, atraviesa un proceso de conciliación obligatoria que hasta el momento no ha dado respuestas.
Rosa, delegada de los trabajadores, explicó a El Marplatense que “ya hubo dos audiencias como parte de la conciliación: la primera sin ninguna voluntad de solución por parte de la empresa, y a la segunda directamente no se presentó”.
Según detalló, aún resta una tercera audiencia prevista para el lunes. “De ahí se verá si la empresa sigue con la postura de despedir a empleados y no saldar sueldos que se deben desde junio. Dependiendo de eso evaluaremos cómo seguir, no tenemos muchas opciones lamentablemente”, advirtió.
El conflicto afecta a alrededor de 30 empleados de la firma Tarturiello y otros 15 de Ostramar. En paralelo, se estima que entre 25 y 30 telegramas de despido ya fueron enviados. “Algunos compañeros decidieron responderlos y seguir legalmente el reclamo, otros todavía tenemos la esperanza de que se solucione”, indicó Rosa.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre las familias que dependen de estas fuentes de trabajo. La definición de la audiencia del lunes será clave para determinar si se abre una instancia de negociación o si se profundiza el conflicto con medidas gremiales y reclamos judiciales.
