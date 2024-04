En el marco de los recortes anunciados por el gobierno Nacional, trabajadores de distintos entes nacionales, el Enacom y la Secretaría de Trabajo, reclamaron este miércoles por sus puestos laborales tras ser notificados de despido, el miércoles pasado.

Sobre esto, Rosa Mauregui la ex candidata a la intendencia de Mar del Plata y Macarena, ambas trabajadoras despedidas de la Secretaría de Trabajo, dialogaron con El Marplatense y expresaron: "El miércoles a las 17:30 nos llegó por mail la notificación de despido. Ya no estábamos en horario laboral, así que fue bastante desesperante por los grupos de whatsapp que tenemos. Lo veíamos venir porque el DNU del gobierno de Javier Milei, nos había dado la renovación de los contratos hasta el 31 de marzo. Él sigue sosteniendo ese discurso macabro de que iba a despedir miles de trabajadores estatales porque nosotros éramos la casta, los responsables de la crisis del país, cuando no es así".

"Defendemos el ingreso a nuestras familias y nuestros puestos de trabajo, porque entendemos que no son casuales los despidos en el Estado y en el Ministerio de Trabajo en particular. Cerraron áreas enteras como la nuestra que mide la situación del empleado registrado, y quiere terminar con las paritarias, con los convenios colectivos y hacer pasar su reforma laboral. Por eso, el desguace del Estado, es un interés particular del grupo Techint", indicaron.

"Esto fue de manera injusta, arbitraria, como si fuésemos un número pero detrás de esto hay familias, personas, compañeros con tratamientos oncológicos, con esclerosis múltiple, algunas por cupo, madres de familia. Esto se dio de manera injusta porque no hay motivos ni justificaciones. Siempre fuimos responsables en nuestras áreas, desempeñándonos como corresponde. El ajuste no tiene que ir hacia los trabajadores", mencionaron.

Y agregaron que los trabajadores despedidos ”en esta sede son 14 y a nivel nacional fueron unos 520. Hay gente con mucha antigüedad, con cupos por discapacidad. En la oficina de Santiago del Estero también hubo casos como estos. Es una cantidad muy importante de ceses. Todos estos meses vivimos con amenazas, con incertidumbre sobre nuestros puestos laborales y finalmente sucedió".