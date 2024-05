Desde hoy, y hasta el viernes, trabajadores del Sindicato de la Sanidad realizan retenciones de tarea en las clínicas privadas de la ciudad, además de ruidosas movilizaciones en el marco de una serie de medidas para exigir “un aumento salarial que sea lógico”. Una de las principales acciones se llevó a cabo en avenida Colón y España, a pocos metros de dos de las clínicas más importantes de la ciudad.

Las medidas son escalonadas y progresivas. La retención de tareas, con movilización callejera, fue hoy de cuatro horas por turno, pero mañana será de seis y el viernes de ocho, según indicó Analía Morea, secretaria general del gremio.

En diálogo con Primera Tarde, por Radio Mitre Mar del Plata, Morea destacó que “una vez que se avanza con una medida de fuerza vamos con todo hasta que se encuentre una solución. Y que las cámaras se sienten de una vez a dialogar como corresponde y con la certeza de que los trabajadores tienen un salario bajísimo”.

La gremialista aseguró que “cuando se hicieron las medidas de fuerza es cuando se ha cortado el diálogo” y señaló que las cámaras empresariales “están muy intransigentes”.

“Estamos reclamando ni más ni menos que un aumento salarial que sea lógico”, dijo Morea a la vez que indicó que “todos los establecimientos están llorando, pero si los ven en vivo y en directo, acá no hay uno que no haya dejado de crecer, hasta en plena pandemia. No veo mal que crezcan y trabajen, pero no a costilla de los trabajadores”.

La referente del gremio de la Sanidad informó que, a manera de ejemplo, el salario de un enfermero es de $580.000 “con la labor que conlleva”. Y recordó que “los compañeros hemos sido esenciales en la pandemia, pero lo somos todos los días”.

“El trabajo es en equipo, todos los compañeros son fundamentales más allá del rol de enfermero que es quien cuida al paciente. Pero si no tiene al camillero, el administrativo, el maestranza, no se podría hacer la tarea”, remarcó Morea.