Luego de que el Gobierno Nacional disolviera la Administración Federal de Ingresos (AFIP) y anunciara la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), trabajadores del sector anunciaron inminentes medidas en el marco de los masivos despidos que esto abarca.

Con esta medida, se afirmó tanto la reducción del 45% de los cargos políticos, la revisión de más de 3000 designaciones y en su lugar, la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En el caso del organismo local, al menos 30 empleados padecen de posibles despidos.

Sobre esto, Stella Maris Elías, secretaria general de AEFIP explicó a El Marplatense que retomarán las medias de fuerza tras no haber obtenido respuestas favorables ante la incertidumbre laboral: “Este lunes se realizaron reuniones con la administradora federal en donde no nos dieron certezas sobre que no haya despidos en el Organismo”.

Y agregó que "ante esto, durante este martes continuaremos con las asambleas de 10 a 14 en todos los edificios, con una movilización en Buenos Aires al edificio central de AFIP y mañana adheriremos al paro general de 24 horas, tanto el gremio de la Administración como el de Supara".