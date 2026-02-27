La manifestación, se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad con presencia de efectivos de Gendarmería Nacional, comenzó en las primeras horas del día en el acceso a la altura de la localidad de Victoria, en reclamo por el cierre de la fábrica de neumáticos FATE y en rechazo al proyecto de reforma laboral que se discutirá hoy en el Senado de la Nación.

Los manifestantes (en su mayoría trabajadores despedidos, activistas sindicales y militantes de agrupaciones de izquierda) bloquearon la calzada principal, obligando a desviar el tránsito o avanzar lentamente por un único carril habilitado. La interrupción genera importantes demoras en uno de los principales accesos al área metropolitana bonaerense.

El reclamo de los trabajadores de FATE se produce en el marco de un conflicto que se profundizó en las últimas semanas tras el anuncio del cierre de la planta y el despido de más de 900 empleados, una situación que derivó en múltiples protestas, acciones de protesta y reuniones con autoridades provinciales y sindicales.

La protesta sobre la Panamericana no es un hecho aislado. Se enmarca en una jornada de movilizaciones en distintos puntos del país, impulsadas por sindicatos combativos y organizaciones sociales que se oponen al proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno nacional. A media mañana está prevista una concentración en el Obelisco y una marcha hacia el Congreso de la Nación.

Representantes de gremios y organizaciones destacan que la medida de fuerza conjunta responde no solo al conflicto en Fate sino también al rechazo a los cambios propuestos en la normativa laboral, que consideran una “flexibilización de derechos conquistados”.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo para garantizar el orden y, a la vez, permitir, en la medida de la posible, la circulación vehicular. Las demoras en el tránsito se mantienen y se recomienda a los automovilistas prever tiempos adicionales de viaje si van hacia la Ciudad de Buenos Aires por ese camino.