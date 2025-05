Este martes, trabajadores del organismo recaudador ARCA realizaron una asamblea en la sede de San Martín 2932 en el marco de una jornada de lucha nacional convocada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP). La medida se adoptó tras el cierre de la oficina de esa dirección, que fue unificada con la agencia de Avenida Independencia, lo que genera preocupación entre los empleados por sobrecarga operativa y posibles cesantías.

En diálogo con El Marplatense, Stella Maris Elías, secretaria general de AEFIP en Mar del Plata, explicó: “Hoy estamos de asamblea porque se cerró la sucursal de San Martín y se unificó con la de Independencia, que queda como la única atención al público. A esto se suma que ahora Mar del Plata absorberá la atención de todos los contribuyentes desde General Lavalle hasta General Alvarado”.

La sindicalista aclaró que hasta el momento no hubo despidos efectivos, pero advirtió sobre la fragilidad de la situación laboral en el organismo: “Tenemos una cautelar vigente por un pedido judicial, pero cuando caiga, quedaríamos dentro de la Ley Bases bajo la causal de reestructuración. Eso pondría a los compañeros a disponibilidad. En Mar del Plata hablamos de aproximadamente 100 trabajadores”, dijo.

Respecto al funcionamiento diario, Elías aclaró que la jornada de protesta no afectó la atención al público, ya que no implicó desconexión ni paro. Sin embargo, admitió que se produjeron demoras debido a inconvenientes técnicos: “La unificación llevó a que los trabajadores perdieran claves y no se puedan completar trámites con normalidad. Algunos sistemas no fueron actualizados”.

Críticas a la falta de planificación

Desde AEFIP remarcan que no se oponen a cambios ni modernización del organismo, pero denuncian que el proceso se está haciendo sin el soporte necesario:

“Quieren convertir a ARCA en un organismo totalmente manejado por inteligencia artificial, pero no se actualizó normativa, ni maquinaria, ni sistemas. Además, muchos contribuyentes no pueden acceder a la digitalización total”.

En ese sentido, Elías resaltó que en Mar del Plata hay más de 800 mil contribuyentes, de los cuales 500 mil son monotributistas, y muchos realizan sus trámites sin asesoramiento, lo que vuelve indispensable el rol humano en la atención.

Por ahora, los trabajadores continuarán con su plan de lucha, que se define a nivel nacional. Mientras tanto, la tensión dentro del organismo crece, en medio de un proceso de reorganización estatal impulsado por el Gobierno Nacional.