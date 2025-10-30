Mar del Plata, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura, participó del Tourist Innovation Summit 2025, realizado en Sevilla (España). En el encuentro, la directora de Turismo, Valeria Méndez, expuso los avances locales en innovación, sustentabilidad y tecnología aplicada al turismo, en el marco de la incorporación de la ciudad a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y de la consolidación de su marca internacional Visit Mar del Plata.

El encuentro reunió a referentes internacionales del sector para debatir sobre los desafíos y oportunidades que plantea el turismo inteligente. En ese contexto, Méndez fue invitada a disertar en el panel latinoamericano, destacándose no solo por su rol en el desarrollo de la marca Visit Mar del Plata, sino también por su trayectoria académica y vínculos con universidades de Valencia y Barcelona.

“Venimos trabajando para hacer de Mar del Plata un destino turístico inteligente y actualmente estamos aplicando herramientas de tecnología y análisis de datos (Big Data) a la toma de decisiones en políticas turísticas, en línea con las tendencias internacionales en materia de gobernanza inteligente”, expresó Méndez durante su presentación.

La funcionaria compartió el trabajo que se viene realizando en torno a los cinco ejes estratégicos que promueve la Red DTI: gobernanza, innovación, accesibilidad, sustentabilidad y tecnología. En ese sentido, subrayó que Mar del Plata está integrando diversas acciones bajo una estrategia común, con el objetivo de mejorar la planificación y fortalecer la competitividad turística.

Entre las políticas destacadas se encuentran los programas de accesibilidad turística vigentes desde 2008, las iniciativas de preservación de la calidad del agua en articulación con Obras Sanitarias, y la continuidad de las certificaciones internacionales Bandera Azul en varios balnearios de la ciudad.

Además, Méndez participó de reuniones con SEGITTUR, entidad creadora del concepto de Destino Turístico Inteligente. “Venimos trabajando de manera conjunta bajo sus indicadores. Estos encuentros y el intercambio internacional fortalecen el trabajo de Mar del Plata, impulsando nuevas propuestas y mejoras para nuestro destino”, agregó.