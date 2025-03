El 28 de febrero de 1904 se inauguraba en Mar del Plata el Torreón del Monje, un lugar emblemático, que guarda además innumerables leyendas. Y si bien 121 años es una cifra destacada para un edificio, lo interesante para el director del Complejo, Rodolfo Parato, es que son 121 años “de un ícono de la ciudad, de historias de marplatenses y de turistas que estuvieron en el Torreón”.

Actualmente en el Torreón del Monje, indicó el empresario, se puede encontrar “un gimnasio que tiene más de 1000 socios, un club de playa aggiornado con visitantes que lo eligen, un salón de eventos con un nivel de participación y de uso muy alto, el restaurante, una tienda de libros, una tienda de recuerdos, una hamburguesería. Esta participación de la sociedad es lo que lo mantiene con vida”.

La palabra “vida” surge constantemente en el mensaje de Parato, quien precisamente en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, señaló que “el patrimonio, si no tiene vida, si no tenemos para qué ir a un sitio patrimonial, muere. Los edificios terminan siendo demolidos, desaparecidos. Porque uno no puede querer lo que no conoce. Y si alguien pasa por la puerta, no conoce el edificio, no tiene una historia con ese sitio, es mucho más probable que tienda a desparecer”.

“Por eso -consignó el empresario- que un edificio de 121 años esté vivo, esté con participación, con actividad, es lo que de alguna manera asegura su eternidad. Su vida continua”. Y recordó que en el lugar se desarrollaron más de 10.000 metros cuadrados de remodelación, una refacción histórica, que permitió ampliar la oferta.

Otro punto que mantiene el interés sobre el edificio es su propia arquitectura, que se asemeja a un castillo sobre la costa marplatense y que sirve para alentar múltiples leyendas, que generan interés, precisamente, en los más chicos: “Tenemos visitas guiadas gratuitas, que hacemos de miércoles a domingos a las 11:00. Y ahí vemos cuando los niños van recorriendo el edificio, vemos sus caras de alegría, de asombro”.

Precisamente para el empresario “generar conciencia en una infancia de lo que significa el Torreón es lo que nos asegura que este edificio va a seguir siempre en pie. Son pocos los edificios de la ciudad que tienen esta antigüedad y no es menor mantener esto. Que los niños mantengan esa ilusión, esa ligazón con el edificio, es fundamental.

El pasado miércoles, junto a invitados especiales, la familia Parato celebró el aniversario. La noche combinó historia, emoción y música, bajo la cálida luz de las velas y con el mar como escenario, los invitados disfrutaron de un concierto exclusivo de Candlelight, con un repertorio especialmente seleccionado que transformó el espacio en una atmósfera íntima y envolvente.

Cada melodía acompañó el recuerdo de quienes forjaron la historia del Torreón, reafirmando su identidad como símbolo de la ciudad en el presente y construyendo hacia el futuro.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de María del Carmen Sarlo de Parato, representante legal, quien expresó: “Desde hace 45 años, nuestra familia lleva adelante la responsabilidad de guiar los destinos del Torreón. Hoy, nuestros hijos Nicolás, Florencia y Rodolfo continúan este legado con la misma pasión con la que crecieron, incorporando al Torreón en cada etapa de sus vidas.”